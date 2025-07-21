В Подмосковье из-за дождей обрушился мост
Мост обрушился в Наро-Фоминском районе Подмосковья из-за обильных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Ночью в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста из-за дождей», - отметил собеседник агентства.
Из-за ЧП отрезаны от сообщения часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». Специалисты начали демонтаж старого моста, прокладку и отсыпку переправы. Ожидается, что работы завершат до обеда 21 июля.
Ранее в деревне Алексино молния ударила по жилому дому, строение полностью сгорело, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru