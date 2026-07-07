Володин: Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников СВО

Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников специальной военной операции с 2022 года. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, сообщает РИА Новости.

По словам спикера, новое решение позволит дополнительно поддержать участников добровольческих формирований и их семьи. В частности, дети добровольцев получат льготы при получении образования, а сами бойцы будут обеспечены дополнительными днями отдыха.

Участники СВО смогут бесплатно получить второе среднее профобразование

Еще один принятый сегодня документ упростит для военнослужащих процедуру получения набора социальных услуг. Володин подчеркнул, что парламент оперативно вносит необходимые изменения в законодательство сразу после появления новых проблем.

Ранее в Соцфонде сообщили, что участники СВО могут получать две пенсии одновременно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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