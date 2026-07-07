Володин: Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников СВО

Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников специальной военной операции с 2022 года. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, сообщает РИА Новости.

По словам спикера, новое решение позволит дополнительно поддержать участников добровольческих формирований и их семьи. В частности, дети добровольцев получат льготы при получении образования, а сами бойцы будут обеспечены дополнительными днями отдыха.