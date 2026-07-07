Володин: Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников СВО
Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников специальной военной операции с 2022 года. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, сообщает РИА Новости.
По словам спикера, новое решение позволит дополнительно поддержать участников добровольческих формирований и их семьи. В частности, дети добровольцев получат льготы при получении образования, а сами бойцы будут обеспечены дополнительными днями отдыха.
Еще один принятый сегодня документ упростит для военнослужащих процедуру получения набора социальных услуг. Володин подчеркнул, что парламент оперативно вносит необходимые изменения в законодательство сразу после появления новых проблем.
Ранее в Соцфонде сообщили, что участники СВО могут получать две пенсии одновременно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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