«Будут хитрить»: Журова призвала не радоваться допуску России к Олимпийским играм
Светлана Журова заявила НСН, что зимние федерации спорта будут искать любые способы, чтобы не допустить россиян к зимней Олимпиаде, несмотря на решение МОК.
Решение МОК не означает, что изоляция для российских спортсменов официально закончилась, зимние федерации спорта будут по-прежнему юлить. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Об этом 7 июля сообщается на сайте МОК. Также МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. При этом атлеты из РФ, возвращающиеся к международным соревнованиям, должны соответствовать антидопинговым требованиям. Журова объяснила, что выдыхать не стоит.
«МОК все правильно сделал. Он действует по хартии. Согласно недавним поправкам, получается, что им необходимо действительно предоставить равный доступ всем спортсменам к Олимпийским играм. Но тут есть нюанс. В какой-то федерации могут сказать, например, что Чемпионат мира не является отбором на Олимпийские игры, и нас не допустят. Так что могут хитрить. Если федерации гимнастики, фехтования, борьбы, плавания уже допустили наших спортсменов с флагом и гимном, то зимние федерации могут юлить. Европейское лобби ищет все возможные способы. А мы понимаем, что мы точно не успеем за год до Олимпиады заработать максимальное количество квот. Поэтому я надеюсь, что здоровая конкуренция им важнее. Пока у меня самый большой вопрос к биатлону, услышат ли они МОК», - рассказала она.
При этом Журова припомнила допуск российских фигуристов к международным соревнованиям, отметив, что разрешили выступать буквально «по одному человеку».
«Да, допустили фигуристов, но вы должны понимать, что там допускается по одной паре, по одному спортсмену. Потому что мы полностью потеряли за эти годы все квоты, и они нас уже не пустят в тех составах, в которых мы были: по три пары, по три одиночника. А так да, теперь федерация футбола уже сейчас может принять какие-то решения в связи с рекомендацией МОК», - подытожила она.
В частности, министр спорта РФ Михаил Дегтярев в связи с решением МОК отметил, что это стало возможно благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Также назвал возвращение России в «олимпийскую семью» «зеленым светом» для международных федераций по восстановлению в правах российских атлетов.
Ранее стало известно, что МОК утвердил синхронное фигурное катание в соревновательную программу зимней Олимпиады 2030 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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