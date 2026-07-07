Лантратова: Установлена судьба 91 пропавшего без вести бойца СВО
Аппарат российского омбудсмена за июнь текущего года принял более 9,5 тысячи обращений по теме СВО. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По её словам, совместно с Минобороны РФ была установлена судьба 91 пропавшего без вести бойца СВО. Ещё по 342 обращениям удалось добиться положительных решений «по медицине, соцвыплатам и оформлению документов».
«Организовано три успешных обмена — на Родину вернулись 550 российских военнослужащих. Обмен мирных жителей «5 на 5» воссоединил три семьи. Обмен «7 на 7» позволил вернуть домой всех жителей Курской области», - написала Лантратова в своём канале в «Максе».
Также она добавила, на сопровождении омбудсмена находятся 34 тысячи семей участников СВО.
Ранее Лантратова заявила, что Международный комитет Красного Креста помог обнаружить в украинском плену более 1,7 тысячи российских бойцов, сообщает 360.ru.
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