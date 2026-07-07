Песков назвал условие остановки боевых действий на Украине
Боевые действия на Украине будут остановлены на следующий день после вывода войск из российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, сообщает РИА Новости.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может выполнить свое первоначальное обещание прекратить войну, если примет ответственное решение уйти из Донбасса и других новых территорий, признав сложившуюся ситуацию де-факто.
Песков также подчеркнул, что Россия способна и дальше добиваться успехов в зоне специальной военной операции без применения ядерного оружия, пишет Ura.ru.
Пресс-секретарь президента привел в пример недавнее освобождение Константиновки в ДНР, отметив, что операция продолжается и приносит положительные результаты. Песков подчеркнул, что освобождение российскими военными города важно с тактической и стратегической точки зрения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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