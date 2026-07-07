Боевые действия на Украине будут остановлены на следующий день после вывода войск из российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, сообщает РИА Новости.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может выполнить свое первоначальное обещание прекратить войну, если примет ответственное решение уйти из Донбасса и других новых территорий, признав сложившуюся ситуацию де-факто.