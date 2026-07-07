Госдума: камеры фиксации начнут ловить нарушителей на воде
Камеры фиксации нарушений начнут контролировать соблюдение правил безопасности судоходства на водных объектах. Соответствующие поправки приняты Госдумой во втором и третьем чтениях, передают «Известия».
Изменения внесены в Кодекс внутреннего водного транспорта и закон об обеспечении единства измерений. Стационарные и мобильные комплексы будут работать в автоматическом режиме без участия человека.
Решение об установке камер и маршрутах движения мобильных комплексов примут исполнительные органы субъектов Российской Федерации. Именно они будут определять места размещения оборудования на внутренних водных путях.
Вся информация о местах установки стационарных средств фиксации с географическими координатами станет общедоступной. Эти данные обяжут размещать на официальных сайтах уполномоченных органов и в интернете.
Между тем три теплохода столкнулись в Нижегородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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