Госдума: камеры фиксации начнут ловить нарушителей на воде

Решение об установке камер и маршрутах движения мобильных комплексов примут исполнительные органы субъектов Российской Федерации. Именно они будут определять места размещения оборудования на внутренних водных путях.

Вся информация о местах установки стационарных средств фиксации с географическими координатами станет общедоступной. Эти данные обяжут размещать на официальных сайтах уполномоченных органов и в интернете.

Между тем три теплохода столкнулись в Нижегородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

