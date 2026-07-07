Политолог раскрыл истинные причины раскола внутри НАТО

США требуют от европейских союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и ускорить милитаризацию восточного фланга, сохраняя за собой стратегическое лидерство. Об этом политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Сергей Шершун рассказал в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, Вашингтон требует от Европы большей самостоятельности в финансовом плане, но не готов делиться политическим руководством. Это создает источник глубоких внутренних противоречий в блоке.

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Политолог отметил, что НАТО объединяет государства с разными национальными интересами, экономическими возможностями и взглядами на вопросы безопасности. Более того, внутри альянса существуют территориальные претензии друг к другу — в частности, между Грецией и Турцией, Германией и Польшей.

Ближневосточный кризис и конфликт с Ираном уже обнажили существующие проблемы, и не исключено, что члены НАТО начнут пересматривать необходимость своего участия в блоке, отметил Шершун.

Перед саммитом НАТО Дональд Трамп допустил возможность вывода американских войск из Европы и прекращения финансирования мер безопасности, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
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