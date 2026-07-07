Политолог раскрыл истинные причины раскола внутри НАТО

США требуют от европейских союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и ускорить милитаризацию восточного фланга, сохраняя за собой стратегическое лидерство. Об этом политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Сергей Шершун рассказал в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, Вашингтон требует от Европы большей самостоятельности в финансовом плане, но не готов делиться политическим руководством. Это создает источник глубоких внутренних противоречий в блоке.