«Казахский демон?» В России отказались сотрудничать с «русофобской дрянью»

ТРИ ЦИТАТЫ

Глава Россотрудничества привел в своем Telegram три высказывания Умарова:

- Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?

- Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит.

- Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?

«Я изо всех сил стараюсь поверить, что все эти цитаты - не из нового министра информации Умарова или Аскар Умаров на самом деле вовсе не стал министром информации Казахстана. (…) Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», - написал Примаков.

При этом он выразил надежду, что это назначение не разрушит вековую братскую дружбу между нашими народами.

«Особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», - уточнил глава Россотрудничества.

ДЕМОН ИЛИ АНГЕЛ?

Тем временем Аскар Умаров поспешил заверить, что он – не тот, кем его пытаются представить.

«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам как, например, День Победы. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», - написал Умаров в Facebook на русском языке.