«Казахский демон?» В России отказались сотрудничать с «русофобской дрянью»
«Рашка», «русня», «немытая рассия», языковые патрули, мечты о гиперимперии и оскорбление Дня победы - министр Умаров говорит, что его с кем-то перепутали и демонизируют.
В России гневно отреагировали на назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, русофобские высказывания которого возмутили главу Россотрудничества Евгения Примакова.
Примаков заявил, что его ведомство не будет иметь дел с «русофобской дрянью», однако сам Умаров утверждает, что его образ демонизируют.
ТРИ ЦИТАТЫ
Глава Россотрудничества привел в своем Telegram три высказывания Умарова:
- Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?
- Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит.
- Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?
«Я изо всех сил стараюсь поверить, что все эти цитаты - не из нового министра информации Умарова или Аскар Умаров на самом деле вовсе не стал министром информации Казахстана. (…) Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», - написал Примаков.
При этом он выразил надежду, что это назначение не разрушит вековую братскую дружбу между нашими народами.
«Особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», - уточнил глава Россотрудничества.
ДЕМОН ИЛИ АНГЕЛ?
Тем временем Аскар Умаров поспешил заверить, что он – не тот, кем его пытаются представить.
«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам как, например, День Победы. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», - написал Умаров в Facebook на русском языке.
РУССКИХ ВЫГНАЛИ И ОТВЕРНУЛИСЬ
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции в НСН напомнил, что проблемы у русских в Казахстане начались не сегодня.
«Многовекторность привела, к сожалению, к определенной неорганизованности и нестабильности. С одной стороны два мощных государства – Россия и Китай, которых Казахстан, естественно, боится. Это привело к тому, что русских оттуда выгнали. На сегодняшний день, особенно после известных событий 2014 года называться русским, вести русский бизнес в стране просто стало опасно. Отношение к русским за эти несколько дней после Нового года сильно ухудшилось. От многих русских казахи - соседи, знакомые отвернулись, и только после посадки первого самолета ОДКБ все вернулось обратно. Это говорит о том, что наши позиции там несильные, а Назарбаев сделал ставку на Великобританию», - объяснил Чепа.
РУСНЯ, ПАТРУЛИ, ГИПЕРИМПЕРИЯ И ДРУГИЕ «ПОДВИГИ» УМАРОВА
Между тем, СМИ припоминают и другие «подвиги» министра информации Казахстана.
«В соцсетях под ником TurkMedia Умаров называл Россию "рашкой", а русских – "русней". Русскоязычное население Казахстана удостоилось от него эпитета "вы тут навязанная диаспора"», - пишут «Вести».
Еще в 2017 году, возглавляемое им государственное информагентство «Казинформ» напечатало карту, где к Казахстану были присоединены российские Омск и Оренбург, а также узбекские и китайские территории, отмечает «Комсомольская правда».
По данным издания, именно с Умаровым связывают появление в Казахстане так называемых «языковых патрулей».
«Еще одна заслуга Аскара Умарова - его работа на Турцию и ее проект «Великий Туран» - объединение всех тюркоязычных регионов мира, включая Татарстан, Башкирию и Якутию в одну гиперимперию под мудрым руководством Султана-Эрдогана», - напоминает «КП».
По данным «Московского комсомольца», Умаров, известный в соцсетях под ником Аскар Кумыран, в последние годы выступает за ликвидацию российских СМИ в Казахстане, против русского языка и вообще всего русского.
Издание приводит еще одну его яркую цитату: «Мы обогнали русню опять! Прощай немытая рассия!»
ПОТОМУ ЧТО «НЕ ЛЕГЛИ»
Политолог Константин Калачев объяснил назначение Умарова тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт хочет показать, что не «лег под Москву».
«Пока это демонстрация независимости от России - вот вы думали, что я тут полностью лягу под Москву, но ничего подобного и Казахстан превыше всего. Для Токаева сейчас непозволительно не прислушиваться к националистам, учитывая, что его оппоненты, которые устраивали массовые беспорядки, явно опирались на националистически настроенную часть общества», - сказал Калачев «МК».
Евгений Примаков также высказал мнение, что назначение Умарова — пример того, на какие «тяжелейшие сознательные компромиссы» приходится идти президенту Казахстана.
В первые дни 2022 года в Казахстане вспыхнули беспорядки. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и обратился в ОДКБ за помощью, после чего в республику прибыли миротворцы. Новый состав правительства Казахстана был утвержден 11 января.
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