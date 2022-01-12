СМИ: В Россотрудничестве отказались работать с «русофобской дрянью» из Казахстана
Россотрудничество отказывается работать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым из-за его русофобских взглядов. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель российского ведомства Евгений Примаков.
При этом он подчеркнул, что учреждение не желает вмешиваться во внутренние дела республики и посягать на ее суверенитет.
Примаков назвал взгляды Умарова русофобскими и нацистскими, отметив, что не станет взаимодействовать с ним по каким-либо вопросам, пока тот продолжит придерживаться такого мнения, так как организация не поддерживает контакты с «русофобской дрянью».
Умаров вступил на должность министра информации республики после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку старое правительство на фоне массовых протестов. До этого чиновник был замминистром и возглавлял агентство «Казинформ». Там он открыто пропагандировал пантюркизм и идею «Великого Казахстана», в состав которого, по его мнению, должны были войти Оренбург и Омск.
В сети Умаров часто называл русское население республики «русней», «колонизаторами» и «навязанной диаспорой», а Великую Отечественную войну – чужой войной. Кроме того, СМИ подозревали его в связях с бежавшим из государства организатором языковых патрулей Куатом Ахметовым.
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