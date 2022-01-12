СМИ: В Россотрудничестве отказались работать с «русофобской дрянью» из Казахстана

Россотрудничество отказывается работать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым из-за его русофобских взглядов. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель российского ведомства Евгений Примаков.

При этом он подчеркнул, что учреждение не желает вмешиваться во внутренние дела республики и посягать на ее суверенитет.

Примаков назвал взгляды Умарова русофобскими и нацистскими, отметив, что не станет взаимодействовать с ним по каким-либо вопросам, пока тот продолжит придерживаться такого мнения, так как организация не поддерживает контакты с «русофобской дрянью».