Депутат Чепа: Казахстан боялся, поэтому выгнал русских

Называться русским в Казахстане стало опасно еще в 2014 году, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.

«Многовекторность привела, к сожалению, к определенной неорганизованности и нестабильности, с одной стороны, два мощных государства – Россия и Китай, которых Казахстан, естественно, боится. Это привело к тому, что русских оттуда выгнали. На сегодняшний день, особенно после известных событий 2014 года называться русским, вести русский бизнес в стране просто стало опасно. Отношение к русским за эти несколько дней после Нового года сильно ухудшилось. От многих русских казахи - соседи, знакомые отвернулись, и только после посадки первого самолета ОДКБ все вернулось обратно. Это говорит о том, что наши позиции там несильные, а Назарбаев сделал ставку на Великобританию», - объяснил Чепа.

Социально-экономическая система Казахстана, которая была выстроена при Назарбаеве, должна была рухнуть, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН ранее.

