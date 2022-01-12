В Казахстане обвиненный в русофобии новый министр информации заявил о демонизации своего образа

Обвиненный в русофобии новый министр информации Казахстана Аскар Умаров заявил о демонизации своего образа. Об этом он написал на странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что чиновник под ником TurkMedia публиковал в социальных сетях скандальные комментарии и посты, называя русских жителей республики «русней» и «навязанной диаспорой», а Великую Отечественную войну – чужой. В связи с этим глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил об отказе работать с Умаровым.