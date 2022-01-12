В Казахстане обвиненный в русофобии новый министр информации заявил о демонизации своего образа
Обвиненный в русофобии новый министр информации Казахстана Аскар Умаров заявил о демонизации своего образа. Об этом он написал на странице в Facebook.
Ранее СМИ сообщали, что чиновник под ником TurkMedia публиковал в социальных сетях скандальные комментарии и посты, называя русских жителей республики «русней» и «навязанной диаспорой», а Великую Отечественную войну – чужой. В связи с этим глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил об отказе работать с Умаровым.
По словам самого министра, на всех предыдущих должностях он старался плодотворно работать с российскими партнерами, осуществляя совместные проекты, в том числе ко Дню Победы.
Политик уверяет, что понимает всю необходимость союза Казахстана и России, подчеркивая свою «приверженность принципам дружбы народов». Так, Умаров объявил, что планирует сотрудничать с российскими и другими медиа для обмена полезным опытом.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства после отставки предыдущего кабмина в результате массовых протестов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru