Юлии Тимошенко может грозить срок до десяти лет за «предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Об этом сообщают украинские СМИ на фоне обысков в офисе ее партии и дома у политика. Экс-премьер Украины уже дважды была под следствием: в 2001 году по обвинению в контрабанде газа, а также в 2011-м — за превышение полномочий. В первом случае провела в тюрьме около 40 дней, а во втором — два с половиной года.

Ранее СМИ писали, что обыски проходят и у главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. НАБУ, не называя имени, сообщало, что главу одной из парламентских фракций Рады подозревают в подкупе депутатов.

Олейник заявил, что за текущими событиями скорее стоят США.

«По Арахамии и Тимошенко это не дело рук Зеленского. Вчера голосовали за отставку Василия Малюка с должности главы СБУ. Для положительного решения надо 226 голосов депутатов. Из 229 депутатов партии «Слуга народа» проголосовало 163. При этом фракция «Батькивщина» с лидером Тимошенко дала голоса. Тимошенко выступила партнером Зеленского. Без этих голосов не было бы отставки Малюка. Текущие события скорее внешнее решение американцев наводить порядок. Ранее Тимошенко была активным сторонником закона про ограничение НАБУ и САП. Значит, там уже были материалы на депутатов «Батькивщины», они пытались спасти себя. С генпрокурором можно порешать, а с НАБУ и САП, вероятно, нет. Есть информация, что ряд депутатов согласились сотрудничать с НАБУ после изобличения в совершении преступлений. Скорее всего, были записаны разговоры Тимошенко, в которых она предлагала за деньги переход во фракцию, голосование или не голосование. Просто так к Тимошенко бы не пришли», - рассказал он.