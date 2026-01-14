Карта мученика: Обыски у Тимошенко обернутся фиаско для Зеленского
Арест Юлии Тимошенко может бросить тень на Зеленского, сказал НСН Владимир Олейник.
За расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко может стоять США, при этом в случае ареста сама Тимошенко скорее разыграет карту мученика, а Владимир Зеленский лишится важного политического партнера, заявил в беседе с НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Юлии Тимошенко может грозить срок до десяти лет за «предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Об этом сообщают украинские СМИ на фоне обысков в офисе ее партии и дома у политика. Экс-премьер Украины уже дважды была под следствием: в 2001 году по обвинению в контрабанде газа, а также в 2011-м — за превышение полномочий. В первом случае провела в тюрьме около 40 дней, а во втором — два с половиной года.
Ранее СМИ писали, что обыски проходят и у главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. НАБУ, не называя имени, сообщало, что главу одной из парламентских фракций Рады подозревают в подкупе депутатов.
Олейник заявил, что за текущими событиями скорее стоят США.
«По Арахамии и Тимошенко это не дело рук Зеленского. Вчера голосовали за отставку Василия Малюка с должности главы СБУ. Для положительного решения надо 226 голосов депутатов. Из 229 депутатов партии «Слуга народа» проголосовало 163. При этом фракция «Батькивщина» с лидером Тимошенко дала голоса. Тимошенко выступила партнером Зеленского. Без этих голосов не было бы отставки Малюка. Текущие события скорее внешнее решение американцев наводить порядок. Ранее Тимошенко была активным сторонником закона про ограничение НАБУ и САП. Значит, там уже были материалы на депутатов «Батькивщины», они пытались спасти себя. С генпрокурором можно порешать, а с НАБУ и САП, вероятно, нет. Есть информация, что ряд депутатов согласились сотрудничать с НАБУ после изобличения в совершении преступлений. Скорее всего, были записаны разговоры Тимошенко, в которых она предлагала за деньги переход во фракцию, голосование или не голосование. Просто так к Тимошенко бы не пришли», - рассказал он.
Как отметил собеседник НСН, процесс по делу Тимошенко может затянуться на годы. При этом сама она может использовать ситуацию в целях пиара, Зеленскому же арест Тимошенко только навредит.
«Процесс может тянуться и год, и три, и пять. К примеру, уже три года судят Игоря Коломойского. Тимошенко до приговора далеко. Должно быть заседание высшего антикоррупционного суда с избранием меры пресечения. По такой статье избирается арест или залог. Не исключаю, что Тимошенко пойдет на арест. Когда-то, еще при Януковиче у нее была возможность избежать ареста, но Тимошенко обострила ситуацию, пошла на арест, это образ мученика. Сейчас тоже может выбрать арест. Это не помешает ей внести залог через месяц, даже через день. Но карту мученика она может разыграть, это в ее стиле. Думаю, это полное фиаско для Зеленского, потеря такого партнера. С невозможностью принять решения по министру обороны и министру энергетики на Западе могут сказать: «Зачем давать денег, если у тебя полный бардак, твои депутаты не голосуют». Не исключаю, что сейчас, пока температура в некоторых помещениях у людей на Украине снижается, в некоторых кабинетах она будет повышаться и даже станет критической», - объяснил он.
По его словам, текущие события сложно назвать расчисткой поле для победы Залужного на выборах нового президента Украины.
«Исходя из нынешних событий, президент Залужный – президент войны. На Западе и в США не закроют глаза на то, что Залужный причастен к подрыву северных потоков. Его обвиняла итальянская пресса и другие зарубежные издания. Он не обратился в суд за защиту чести и достоинства. На Украине Залужному не простят заявления, что если надо защищать свободу Европы, мы женщин и детей мобилизуем. Это не тот кандидат. Так было когда-то, но сейчас избираем Залужного – значит, избираем войну. А люди воевать уже не хотят. Ситуация очень быстро меняется. Холод и голод очень серьезно влияют на умы многих людей. Если вдруг выборы будут, победит любой, кроме того, кто будет предлагать войну. Все динамично меняется, хватит, навоевались. Те, кто сегодня эту войну затеял, упакованы по полной программе, убегут с Украины», - допустил Олейник.
Ранее издание The Washington Post назвало бывшего главнокомандующегоВСУ Валерия Залужного наиболее вероятным претендентом на пост президента Украины после Зеленского. По данным СМИ, декабрьские опросы, проведенные компанией IPSOS, за Залужного готовы проголосовать 23% респондентов, в то время как действующего президента Владимира Зеленского поддерживают 20% опрошенных граждан, передает «Радиоточка НСН».
