На Украине провалили голосования по министрам обороны и энергетики

Верховная рада Украины провалила голосование по министрам обороны и энергетики страны. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

СМИ: Украина столкнулась с вакуумом власти после ударов по энергетике

Он уточнил, что за назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики, а Михаила Федорова министром обороны, было отдано 210 и 206 голосов, соответственно, тогда как в обоих случаях нужно было минимум 226.

«То есть у нас теперь ни министра энергетики, ни министра обороны, ни министра юстиции, ни министра цифровой трансформации... Когда в городах тотальная проблема с отключениями... на фронте тяжёлая ситуация, не смогли назначить министров», - заключил Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГолосованиеМинистрыВерховная РадаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры