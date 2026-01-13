На Украине провалили голосования по министрам обороны и энергетики
Верховная рада Украины провалила голосование по министрам обороны и энергетики страны. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Он уточнил, что за назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики, а Михаила Федорова министром обороны, было отдано 210 и 206 голосов, соответственно, тогда как в обоих случаях нужно было минимум 226.
«То есть у нас теперь ни министра энергетики, ни министра обороны, ни министра юстиции, ни министра цифровой трансформации... Когда в городах тотальная проблема с отключениями... на фронте тяжёлая ситуация, не смогли назначить министров», - заключил Гончаренко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
