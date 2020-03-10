Упоминание детей в Конституции предложили скорректировать
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил несколько изменить формулировки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Как заявил глава комитета Павел Крашенинников, речь, в частности, идет об упоминании детей.
Ранее сообщалось, что в Основном документе будет закреплено, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации».
Крашенинников подчеркнул, что формулировка оказалась не самой удачной и вызвала волну критики.
В этой связи, формулировку предложили поменять следующим образом: «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики», сообщает RT.
Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию в Госдуме должно состояться 10 марта. О намерении поддержать документ заявили фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Российские регионы начали вводить особый режим из-за коронавируса
- Карелин внесет в Думу поправку о досрочных выборах в парламент
- СМИ назвали причину развала сделки ОПЕК
- Обнаружены неожиданные симптомы коронавируса
- Жириновский выступил за досрочные выборы в Думу после обновления Конституциии