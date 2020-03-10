Упоминание детей в Конституции предложили скорректировать

Ранее сообщалось, что в Основном документе будет закреплено, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации».

Крашенинников подчеркнул, что формулировка оказалась не самой удачной и вызвала волну критики.

В этой связи, формулировку предложили поменять следующим образом: «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики», сообщает RT.

Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию в Госдуме должно состояться 10 марта. О намерении поддержать документ заявили фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

