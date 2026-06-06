Карасин: Атаки на Петербург в дни ПМЭФ подтверждают, что Зеленский ведет страну к трагедии
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин связал атаки БПЛА ВСУ на Санкт‑Петербург и Ленинградскую область во время ПМЭФ с губительным курсом украинского руководства. В интервью «Ленте.ру» сенатор прокомментировал масштабный налёт дронов, случившийся в заключительный день Петербургского международного экономического форума.
По словам Карасина, события последних дней наглядно демонстрируют пагубность политики команды украинского лидера Владимира Зеленского.
Сенатор резко охарактеризовал нынешние власти Украины, а также счёл показательными публичные действия Киева — от обращений к зарубежным партнёрам до торжественного почитания идеологов украинского национализма прошлого столетия. Всё это, по мнению политика, свидетельствует о том, что действующий режим несёт угрозу будущему Украины и её населению.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар украинских дронов по Кронштадту и по нефтебазе в Краснодарском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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