Зеленский подтвердил удары дронов по Кронштадту и Кубани

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар украинских дронов по Кронштадту и по нефтебазе в Краснодарском крае.

Санкт-Петербург атаковали дроны в последний день ПМЭФ

Пресс‑служба администрации Санкт‑Петербурга, в свою очередь, проинформировала, что атака беспилотных летательных аппаратов, совершённая в субботу на рассвете в небе над городом, была успешно отражена.

В сообщении уточняется, что войскам ПВО удалось предотвратить нанесение ущерба. Трое пострадавших получили лёгкие травмы — их состояние не вызвало опасений у медиков, и они уже отправлены домой.

Как сообщает издание «Фонтанка», фестиваль «Паруса Кронштадта», запланированный на период с 4 по 7 июня, завершился раньше срока. Фестиваль входил в культурную программу ПМЭФ под названием «Петербургские сезоны», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Bruno Press/Abaca/Sipa USA/ТАСС
ТЕГИ:Краснодарский КрайСанкт-ПетербургВладимир ЗеленскийВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры