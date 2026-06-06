Зеленский подтвердил удары дронов по Кронштадту и Кубани

Пресс‑служба администрации Санкт‑Петербурга, в свою очередь, проинформировала, что атака беспилотных летательных аппаратов, совершённая в субботу на рассвете в небе над городом, была успешно отражена.



В сообщении уточняется, что войскам ПВО удалось предотвратить нанесение ущерба. Трое пострадавших получили лёгкие травмы — их состояние не вызвало опасений у медиков, и они уже отправлены домой.



Как сообщает издание «Фонтанка», фестиваль «Паруса Кронштадта», запланированный на период с 4 по 7 июня, завершился раньше срока. Фестиваль входил в культурную программу ПМЭФ под названием «Петербургские сезоны», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

