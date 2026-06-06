Зеленский подтвердил удары дронов по Кронштадту и Кубани
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар украинских дронов по Кронштадту и по нефтебазе в Краснодарском крае.
Пресс‑служба администрации Санкт‑Петербурга, в свою очередь, проинформировала, что атака беспилотных летательных аппаратов, совершённая в субботу на рассвете в небе над городом, была успешно отражена.
В сообщении уточняется, что войскам ПВО удалось предотвратить нанесение ущерба. Трое пострадавших получили лёгкие травмы — их состояние не вызвало опасений у медиков, и они уже отправлены домой.
Как сообщает издание «Фонтанка», фестиваль «Паруса Кронштадта», запланированный на период с 4 по 7 июня, завершился раньше срока. Фестиваль входил в культурную программу ПМЭФ под названием «Петербургские сезоны», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российские войска освободили населённый пункт Шевченко в Харьковской области
- Зеленский подтвердил удары дронов по Кронштадту и Кубани
- Шадаев: Минцифры ведет переговоры с Apple о мессенджере «Макс»
- Сезонное сокращение выдачи ипотеки стало сильнейшим за последние четыре года
- Новак: Лондон забыл свой принцип «Россия — плохая» из-за дефицита нефти
- Пожар вспыхнул на НПЗ на Кубани после атаки БПЛА
- В Ленобласти частично эвакуировали жителей из зоны возле пожара
- Санкт-Петербург атаковали дроны в последний день ПМЭФ
- В Тверской области при атаке ВСУ погиб мужчина
- Лавров: Для урегулирования на Украине нужно восстановление прав русскоязычных