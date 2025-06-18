В конфликте Израиля и Ирана возможно перемирие с участием американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН.

«У нас есть две крайности и середина, если говорим про сценарии. Одна крайность заключается в том, что это может обернуться большой региональной войной, которая может перерасти в глобальную. На стороне Ирана может вмешаться Пакистан или даже Китай и Северная Корея. Со стороны Израиля – США и Великобритания. Это глобальная катастрофа. Вторая крайность – это внезапное прекращение конфликта, перемирие. Если в конфликт вмешаются серьезные гаранты безопасности в лице Трампа и Путина, можно будет говорить о регулировании. Но нужно понимать, на какие условия готовы Израиль и Иран. Середина – это постоянная война, то горячая, то холодная фаза. Это война на истощение, когда будут запускаться ракеты, а жители не будут спать по ночам. Такой сценарий никому не нужен», - рассказал он.

Telegram-канал «Рыбарь» также приводит три возможных сценария развития событий с участием США:

«Один из самых вероятных сценариев вмешательства в конфликт — это нанесение ограниченных по времени и масштабам ударов с привлечением бомбардировщиков с Диего-Гарсии, а также авиации Центрального командования ВС США. Будет объявлено о поражении «всех назначенных целей», нанесении «катастрофического урона». Куда менее вероятный вариант — это невмешательство США в конфликт. Ну и наименее вероятный сценарий, шансы на исполнение которого меньше 10%, — это долговременная (свыше двух недель) военно-воздушная и военно-морская операции с целью уничтожения военного, промышленного и научного потенциала Ирана с целью «вбивания его в каменный век».

При этом, согласно опросу YouGov, 60% американцев против вмешательства США в войну Израиля и Ирана.

Иран оценивает возможные риски и готовится к конфронтации. Так, Тегеран подготовил ракеты и может ударить по базам США на Ближнем Востоке, если Америка присоединится к военной операции против Ирана, пишет New York Times.

Указывается, что Пентагон уже привёл американские войска в состояние повышенной готовности на базах по всему Ближнему Востоку, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию. Всего же у США в этом регионе размещено более 40 тысяч военных.

По данным израильского 12 канала, США присоединится к войне против Ирана уже сегодня вечером.

Аналитики опасаются, что Тегеран в ответ на это также может перекрыть Ормузский пролив.