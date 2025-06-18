Капитуляция или «сюрприз»: Трамп дал Ирану сутки на отказ от ядерной программы
Иран заявил, что установил полный контроль над воздушным пространством Израиля после призыва Трампа к «безоговорочной капитуляции» Тегерана. Исход конфликта будет зависеть от степени вмешательства США, которые уже официально отказываются от мирных переговоров.
Конфликт между Израилем и Ираном продолжает набирать обороты: стороны обмениваются громкими угрозами, ракетными атаками, в ситуацию все больше вовлекаются США. Военные аналитики спорят на тему того, чем закончится новый виток эскалации на Ближнем Востоке.
ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «никоим образом, ни в какой форме или виде» не обращался к Ирану с просьбой о мирных переговорах. Так он отреагировал на многочисленные рассуждения в СМИ о возможном мирном решении вопроса.
В своей соцсети Truth Social он написал, что у него нет желания вести переговоры с Тегераном.
«Я ожидаю не меньше, чем полную капитуляцию Ирана», - заключил глава Белого дома.
Он также заявил, что американские военные установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на наличие у Тегерана современных систем слежения и противовоздушной обороны. А Пентагон ранее сообщил о передислокации в зону Ближнего Востока авианосной ударной группы во главе с кораблем USS Nimitz.
Позже Трамп провел встречу с командой Совета национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома. Для этого он досрочно вернулся с саммита G7 в Канаде. По данным СМИ, встреча продлилась 1 час и 20 минут, никаких заявлений для прессы сделано не было.
При этом чиновники США после призыва Трампа к «безоговорочной капитуляции» Ирана заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте, намекнув на возможные военные действия, сообщает ABC. Трамп дал Ирану 24 часа на то, чтобы отказаться от ракетных и ядерных программ и сдаться, сообщает Reuters.
«СЮРПРИЗЫ» ОТ ИРАНА
Минувшей ночью стороны конфликта обменялись ракетными ударами. Израиль бомбил объекты в Тегеране, Иран ответил двумя волнами атак.
Утром 18 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об установлении полного контроля над воздушным пространством Израиля, передает IRNA.
«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы полностью контролируем небо оккупированных территорий, а их жители совершенно беззащитны перед ракетными атаками Ирана», – говорится в сообщении.
До этого глава генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в эфире государственного телевидения обратился с призывом к жителям Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни.
Государственное телевидение Ирана заявило, что мир ждет запоминающийся сюрприз.
ЧТО ДАЛЬШЕ: СЦЕНАРИИ
Военные аналитики не берутся давать точные прогнозы исхода значительной эскалации конфликта. При этом очевидно, что решающим фактором в этом случае будет степень вмешательства в происходящее США.
В конфликте Израиля и Ирана возможно перемирие с участием американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН.
«У нас есть две крайности и середина, если говорим про сценарии. Одна крайность заключается в том, что это может обернуться большой региональной войной, которая может перерасти в глобальную. На стороне Ирана может вмешаться Пакистан или даже Китай и Северная Корея. Со стороны Израиля – США и Великобритания. Это глобальная катастрофа. Вторая крайность – это внезапное прекращение конфликта, перемирие. Если в конфликт вмешаются серьезные гаранты безопасности в лице Трампа и Путина, можно будет говорить о регулировании. Но нужно понимать, на какие условия готовы Израиль и Иран. Середина – это постоянная война, то горячая, то холодная фаза. Это война на истощение, когда будут запускаться ракеты, а жители не будут спать по ночам. Такой сценарий никому не нужен», - рассказал он.
Telegram-канал «Рыбарь» также приводит три возможных сценария развития событий с участием США:
«Один из самых вероятных сценариев вмешательства в конфликт — это нанесение ограниченных по времени и масштабам ударов с привлечением бомбардировщиков с Диего-Гарсии, а также авиации Центрального командования ВС США. Будет объявлено о поражении «всех назначенных целей», нанесении «катастрофического урона». Куда менее вероятный вариант — это невмешательство США в конфликт. Ну и наименее вероятный сценарий, шансы на исполнение которого меньше 10%, — это долговременная (свыше двух недель) военно-воздушная и военно-морская операции с целью уничтожения военного, промышленного и научного потенциала Ирана с целью «вбивания его в каменный век».
При этом, согласно опросу YouGov, 60% американцев против вмешательства США в войну Израиля и Ирана.
Иран оценивает возможные риски и готовится к конфронтации. Так, Тегеран подготовил ракеты и может ударить по базам США на Ближнем Востоке, если Америка присоединится к военной операции против Ирана, пишет New York Times.
Указывается, что Пентагон уже привёл американские войска в состояние повышенной готовности на базах по всему Ближнему Востоку, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию. Всего же у США в этом регионе размещено более 40 тысяч военных.
По данным израильского 12 канала, США присоединится к войне против Ирана уже сегодня вечером.
Аналитики опасаются, что Тегеран в ответ на это также может перекрыть Ормузский пролив.
Россия призывает Израиль «одуматься и немедленно прекратить» налеты на ядерные объекты Ирана, заявили в МИД РФ.
К сдержанности призывают также в Европе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытка добиться смены власти в Иране с применением военной силы станет серьезной стратегической ошибкой. Он осудил удары по объектам иранской ядерной инфраструктуры, подчеркнув, что такие действия лишь усугубляют напряженность.
В целом США и Европе выгодна война против Ирана, так как это путь к нефти, но Тегеран на намерен сдаваться в этой борьбе, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
Со своей стороны, директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН заявил, что американский лидер Дональд Трамп нацелен на смену политического режима в Иране, а ядерная программа – это лишь повод для «наглого вторжения.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвиняя его в развитии тайной военно-ядерной программы, которая, по мнению израильских властей, приблизилась к критической точке. В ходе операции израильские силы нанесли авиаудары и провели диверсионные рейды по атомным объектам, военному руководству, ученым-ядерщикам, авиабазам, средствам ПВО и ракетным комплексам «земля-земля».
Иран отрицает наличие военного характера у своей ядерной программы и наносит ракетные удары, а также запускает ударные беспилотники по объектам в Израиле.
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