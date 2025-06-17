Иран призвал жителей Тель‑Авива и Хайфы срочно покинуть города

Глава генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в эфире государственного телевидения обратился с призывом к жителям Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни.

Он подчеркнул, что предупреждение адресовано жителям «оккупированных земель», как в Иране называют Израиль.