Иран призвал жителей Тель‑Авива и Хайфы срочно покинуть города
Глава генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в эфире государственного телевидения обратился с призывом к жителям Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни.
Он подчеркнул, что предупреждение адресовано жителям «оккупированных земель», как в Иране называют Израиль.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвиняя его в развитии тайной военно-ядерной программы, которая, по мнению израильских властей, приблизилась к критической точке. В ходе операции израильские силы нанесли авиаудары и провели диверсионные рейды по атомным объектам, военному руководству, ученым-ядерщикам, авиабазам, средствам ПВО и ракетным комплексам «земля-земля».
Иран отрицает наличие военного характера у своей ядерной программы и наносит ракетные удары, а также запускает ударные беспилотники по объектам в Израиле. В результате обстрелов с обеих сторон растет число жертв среди мирного населения, а попадания случаются в жилые кварталы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru