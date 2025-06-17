Иран не будет подписывать соглашение с Дональдом Трампом, поэтому американский президент может дать «тихое согласие» на применение ядерного оружия со стороны Израиля, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возможное устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не приведет к росту напряженности, а, напротив, может положить конец затяжному противостоянию между странами. СМИ уверены, что президент США Трамп наложил вето на такой план. Сафаров же пояснил, что Трамп сам «попросил» это сделать.