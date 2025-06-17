Израиль может применить ядерное оружие в Иране с позволения Трампа
В сценарий США по смене политического режима входит и ликвидация политических руководителей Ирана, заявил НСН директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Иран не будет подписывать соглашение с Дональдом Трампом, поэтому американский президент может дать «тихое согласие» на применение ядерного оружия со стороны Израиля, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возможное устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не приведет к росту напряженности, а, напротив, может положить конец затяжному противостоянию между странами. СМИ уверены, что президент США Трамп наложил вето на такой план. Сафаров же пояснил, что Трамп сам «попросил» это сделать.
«В нападении на Иран главная задача не ядерная программа, а смена политического режима. В сценарий по смене политического режима входит и ликвидация политических руководителей Ирана. Это сценарий из Вашингтона. Трамп говорит, что не давал согласия на уничтожение лидера Ирана, но это не так, он попросил это сделать. Он хочет усыпить бдительность Ирана. На этот случай есть разные сценарии замены духовного лидера, но такого авторитета ни у кого нет. Это очень серьезно ослабит Иран», - пояснил он.
При этом, по его словам, Иран не намерен сдаваться и подписывать сделку с Трампом.
«Я даже не исключаю, что с тихого позволения Трампа может быть применено ядерное оружие со стороны Израиля, если Иран перехватит инициативу. Ирану терять будет нечего, он может прибегнуть к тем ресурсам, которые у него есть – удары по силам США в регионе, а также перекрытие Ормузского пролива. Иран будет бороться до конца, подписывать соглашение под диктовку Трампа не будет. Поэтому война, к сожалению, выходит на новый уровень распространения», - заключил собеседник НСН.
Если иранского верховного лидера Али Хаменеи убьют, то начнется драка за его место, на котором он уже слишком засиделся, заявил в беседе с НСН востоковед Евгений Сатановский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илон Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики
- Три корабля загорелись вблизи Ормузского пролива у берегов Ирана
- В Тюмени два человека погибли при обрушении на строительной площадке
- Фальков призвал переосмыслить практику студентов в вузах
- В Шебекине мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовую машину
- «Почта России» возобновила отправку посылок в КНДР
- ФСБ задержала жителя Керчи за передачу данных украинской разведке
- Трамп заявил, что покинул саммит G7 не ради прекращения огня на Ближнем Востоке
- В Брянской области сбили пять беспилотников ВСУ
- Израиль заявил о ликвидации генерала КСИР Али Шадмани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru