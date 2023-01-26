Шольц рассказал о сроках завершения конфликта округ Украины

Танки Leopard 2 очень эффективны, однако нужно быть готовыми к тому, что конфликт вокруг Украины закончится не скоро, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.

Посол России в ФРГ Нечаев назвал крайне опасной передачу Киеву танков Leopard 2

«Они очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны», — сказал глава немецкого правительства, отвечая на вопрос, смогут ли немецкие Leopard 2 повлиять на исход конфликта.

Как отметил канцлер, «к сожалению», нужно исходить из того, что конфликт не закончится в скором времени. По его словам, Москва не должна рассчитывать на то, что поддержка Киева ослабнет.

По словам Шольца, Германия самостоятельно оплатит поставку танков Leopard 2 на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаШольц
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры