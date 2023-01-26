Шольц рассказал о сроках завершения конфликта округ Украины
Танки Leopard 2 очень эффективны, однако нужно быть готовыми к тому, что конфликт вокруг Украины закончится не скоро, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.
«Они очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны», — сказал глава немецкого правительства, отвечая на вопрос, смогут ли немецкие Leopard 2 повлиять на исход конфликта.
Как отметил канцлер, «к сожалению», нужно исходить из того, что конфликт не закончится в скором времени. По его словам, Москва не должна рассчитывать на то, что поддержка Киева ослабнет.
По словам Шольца, Германия самостоятельно оплатит поставку танков Leopard 2 на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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