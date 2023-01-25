Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался назвать цену поставок танков Киеву
25 января 202319:19
Германия самостоятельно оплатит поставку танков Leopard 2 на Украину, заявил на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.
На вопрос, сколько будет стоить для бюджета Германии поставка танков на Украину, глава правительства сказал, что не знает.
«Я не могу этого точно сказать, но мы их сами понесем», – ответил Шольц.
Ранее правительство Германии подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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25 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru