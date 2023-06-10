Канцлер Германии Шольц поговорит с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
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Шольц отметил, что хочет поддерживать контакты с российским лидером. Последний раз глава России и канцлер Германии общались по телефону в декабре прошлого года.
Официальный представитель российского МИД иронично отреагировала на заявление немецкого канцлера.
«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки»?» - поинтересовалась дипломат.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил о выгоде Европы от подрыва газопроводов «Северный поток». По его мнению, Европа должна избавляться от зависимости от российских энергоносителей. Польский президент заявил, что с этой точки зрения теракт на газопроводах выгоден ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru