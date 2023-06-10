Канцлер Германии Шольц поговорит с Путиным

Шольц отметил, что хочет поддерживать контакты с российским лидером. Последний раз глава России и канцлер Германии общались по телефону в декабре прошлого года.

Официальный представитель российского МИД иронично отреагировала на заявление немецкого канцлера.

«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки»?» - поинтересовалась дипломат.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил о выгоде Европы от подрыва газопроводов «Северный поток». По его мнению, Европа должна избавляться от зависимости от российских энергоносителей. Польский президент заявил, что с этой точки зрения теракт на газопроводах выгоден ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

