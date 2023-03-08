Дуда назвал теракт на «Северных потоках» полезным для Европы
Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил о выгоде Европы от подрыва газопроводов «Северный поток».
По его мнению, Европа должна избавляться от зависимости от российских энергоносителей. С этой точки зрения теракт на газопроводах выгоден ЕС, сказал польский президент.
Он считает, что Москва использовала «голубое топливо» как один из элементов для доминирования на континенте.
При этом Дуда отказался комментировать информацию западных СМИ о причастности к терактам некой проукраинской группировки.
Накануне американский журналист Сеймур Херш анонсировал публикацию нового расследования о терактах на «Северных потоках». Он пообещал представить материал на следующей неделе.
Данные об ответственности проукраинской группировки ранее прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, за подобными утечками стоят те, кто не заинтересован в объективном расследовании теракта, передает НСН.
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