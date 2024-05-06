Путин выразил благодарность уходящему в отставку правительству

Температур на День победы в Москве будет ниже нормы на 10 градусов

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Nordwind после возвращения в Шереметьево

Сборная Москвы взяла более 1300 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников

Более 9 тысяч рабочих мест создано в Москве при реновации

Мероприятия к 85-летию ВДНХ начнутся 8 мая