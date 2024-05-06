Путин выразил благодарность уходящему в отставку правительству

Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность за совместную работу правительству России, уходящему в отставку. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Отмечается, что правительство уйдет в отставку после инаугурации Путина, которая состоится 7 мая. Кабинет министров в 2024 году будет сформирован по новым правилам, предписанным обновленной Конституцией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин займется подготовкой к инаугурации 6 мая — в этот день состоится ряд мероприятий, внутренних встреч и совещаний.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы будут сдавать ПЦР-тест 6 мая для прохода на инаугурацию президента России.

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ФОТО: Kremlin.ru
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