Цены на кофе взлетели до максимума за 45 лет

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что среди россиян заметно вырос спрос на растворимый кофе в пакетиках: за последний год объемы покупок такой продукции выросли более чем на 10%. Продажи остальных видов горячих напитков продолжают сокращаться. Эксперты объясняют это новой волной экономии потребителей.

В последнее время активно растет популярность кофе в так называемых дрип-пакетах, которые надежно сохраняют вкусовые качества напитка и позволяют ему храниться дольше, заявил «Радиоточке НСН» директор департамента бариста «Кофемании», чемпион мира по приготовлению кофе в джезве 2008 года Глеб Невейкин.

