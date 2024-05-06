Цены на кофе взлетели до максимума за 45 лет
Цены на кофе сорта робуста поднялись до максимального уровня за 45 лет из-за дефицита, следует из отчета Международной организации кофе (ICO).
Так, показатель оптовых цен в апреле вырос на 16,8%, до $1,9365 за фунт ($4,27 за кг), и стал самым высоким с 1979 года.
Издание «Коммерсантъ» сообщает, что среди россиян заметно вырос спрос на растворимый кофе в пакетиках: за последний год объемы покупок такой продукции выросли более чем на 10%. Продажи остальных видов горячих напитков продолжают сокращаться. Эксперты объясняют это новой волной экономии потребителей.
В последнее время активно растет популярность кофе в так называемых дрип-пакетах, которые надежно сохраняют вкусовые качества напитка и позволяют ему храниться дольше, заявил «Радиоточке НСН» директор департамента бариста «Кофемании», чемпион мира по приготовлению кофе в джезве 2008 года Глеб Невейкин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru