Актер Немец заявил, что уровень актерской игры Ефремова повысится после срока
Актер Виктор Немец заявил, что актер Михаил Ефремов станет еще лучше играть в кино после выхода из колонии. Такое мнение актер выразил в беседе с порталом «Страсти.Ру».
Немец играл с Ефремовым в сериале «Полет». Он назвал Ефремова великим актером и завил, что он не уступает по таланту своему отцу Олегу Ефремову.
Немец также похвалил актерские навыки сына Ефремова Никиты.
В марте СМИ сообщали, что руководство белгородской ИК-4 якобы согласовало ходатайство Михаила Ефремова об УДО и направило в суд соответствующие документы. Однако пресс-служба регионального управления ФСИН опровергла данные об обращении осужденного артиста с ходатайством об условно-досрочном освобождении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru