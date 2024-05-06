Актер Немец заявил, что уровень актерской игры Ефремова повысится после срока

Актер Виктор Немец заявил, что актер Михаил Ефремов станет еще лучше играть в кино после выхода из колонии. Такое мнение актер выразил в беседе с порталом «Страсти.Ру».

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Немец играл с Ефремовым в сериале «Полет». Он назвал Ефремова великим актером и завил, что он не уступает по таланту своему отцу Олегу Ефремову.

Немец также похвалил актерские навыки сына Ефремова Никиты.

В марте СМИ сообщали, что руководство белгородской ИК-4 якобы согласовало ходатайство Михаила Ефремова об УДО и направило в суд соответствующие документы. Однако пресс-служба регионального управления ФСИН опровергла данные об обращении осужденного артиста с ходатайством об условно-досрочном освобождении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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