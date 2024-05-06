МИД Франции: Париж не отправлял своих солдат на Украину
Франция не отправляла своих солдат на Украину, сообщил МИД страны.
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Недавно издание Asian Times со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что войска французского Иностранного легиона уже развернуты в Славянске. По его словам, передовой отряд состоит из 100 артиллеристов и разведчиков. Согласно источникам, они собираются помогать 54-й украинской отдельной механизированной бригаде. Брайен также рассказал, что это первая группа примерно в 1,5 тысячи солдат Иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН рассказал, что в Париже заявления президента страны Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину считают «блефом» с целью отвлечь граждан от экономических и социальных проблем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru