МИД РФ предупредил посла Великобритании об ответе на удары британским оружием

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в МИД РФ, где ему был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением британского министра иностранных дел Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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В заявлении говорится, что слова главы МИД Великобритании о праве Украины наносить удары по территории РФ с применением британского оружия противоречат заверениям Лондона о том, что британские крылатые ракеты большой дальности ни при каких обстоятельствах не будут применяться подобным образом.

«Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», - указали в МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка Украине Западом новых ракет с увеличенной дальностью приведет к расширению буферной зоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:СпецоперацияМИД РФПосолВеликобритания

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