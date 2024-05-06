МИД РФ предупредил посла Великобритании об ответе на удары британским оружием

В заявлении говорится, что слова главы МИД Великобритании о праве Украины наносить удары по территории РФ с применением британского оружия противоречат заверениям Лондона о том, что британские крылатые ракеты большой дальности ни при каких обстоятельствах не будут применяться подобным образом.

«Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», - указали в МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка Украине Западом новых ракет с увеличенной дальностью приведет к расширению буферной зоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

