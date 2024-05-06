СМИ: Посол Франции представит страну на инаугурации Путина

«Франция будет представлена своим послом в России на церемонии инаугурации президента РФ», - указал собеседник агентства.

Ранее в МИД Германии и Польши заявили, что представители Берлина и Варшавы не будут присутствовать на церемонии, которая пройдёт 7 мая.

Также спикер парламента Армении Ален Симонян отметил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не приедет на инаугурацию президента РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

