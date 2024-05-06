СМИ: Посол Франции представит страну на инаугурации Путина
Францию на инаугурации президента России Владимира Путина представил посол республики в Москве Пьер Леви. Об этом со ссылкой на источник во французских дипломатических кругах сообщает ТАСС.
«Франция будет представлена своим послом в России на церемонии инаугурации президента РФ», - указал собеседник агентства.
Ранее в МИД Германии и Польши заявили, что представители Берлина и Варшавы не будут присутствовать на церемонии, которая пройдёт 7 мая.
Также спикер парламента Армении Ален Симонян отметил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не приедет на инаугурацию президента РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru