СМИ: Посол Франции представит страну на инаугурации Путина

Францию на инаугурации президента России Владимира Путина представил посол республики в Москве Пьер Леви. Об этом со ссылкой на источник во французских дипломатических кругах сообщает ТАСС.

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«Франция будет представлена своим послом в России на церемонии инаугурации президента РФ», - указал собеседник агентства.

Ранее в МИД Германии и Польши заявили, что представители Берлина и Варшавы не будут присутствовать на церемонии, которая пройдёт 7 мая.

Также спикер парламента Армении Ален Симонян отметил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не приедет на инаугурацию президента РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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