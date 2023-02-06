СМИ: Красноярский губернатор Усс может уйти в отставку
Губернатор Красноярского края Александр Усс может оставить свой пост уже весной текущего года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
По данным издания, Усс, который возглавляет Красноярский край с 2017 года, не будет участвовать в очередных выборах в 2023 году. Источники отмечают, что у губернатора низкие рейтинги.
Как отметил собеседник издания, близкий к полпредству в Сибирском федеральном округе, замену Александру Уссу пока не нашли.
По мнению политолога Евгения Минченко, покинуть губернаторский пост может не только глава Красноярского края. Эксперт указал, что в «красной зоне» находятся также губернатор Чукотки Роман Копин и глава Хакасии Валентин Коновалов.
Ранее СМИ спрогнозировали отставки глав Хакасии, Красноярского края и Чукотки. По мнению экспертов, Коновалов не смог наладить отношения с Москвой, а позиции Усса пошатнулись на фоне скандалов с задержанием его сына Артема Усса и курировавшего строительство метро в Красноярске Олега Митволя, напоминает телеканал 360. Кроме того, специалисты указали, что под руководством Копина Чукотка увеличила госдолг почти на 3 млрд рублей за первый квартал 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru