СМИ: Красноярский губернатор Усс может уйти в отставку

По данным издания, Усс, который возглавляет Красноярский край с 2017 года, не будет участвовать в очередных выборах в 2023 году. Источники отмечают, что у губернатора низкие рейтинги.

Как отметил собеседник издания, близкий к полпредству в Сибирском федеральном округе, замену Александру Уссу пока не нашли.

По мнению политолога Евгения Минченко, покинуть губернаторский пост может не только глава Красноярского края. Эксперт указал, что в «красной зоне» находятся также губернатор Чукотки Роман Копин и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Ранее СМИ спрогнозировали отставки глав Хакасии, Красноярского края и Чукотки. По мнению экспертов, Коновалов не смог наладить отношения с Москвой, а позиции Усса пошатнулись на фоне скандалов с задержанием его сына Артема Усса и курировавшего строительство метро в Красноярске Олега Митволя, напоминает телеканал 360. Кроме того, специалисты указали, что под руководством Копина Чукотка увеличила госдолг почти на 3 млрд рублей за первый квартал 2022 года.

