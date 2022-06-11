Канадский парламентарий раскрыл причины призывов Запада к Украине уступить часть территорий

«Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию, — прим. НСН), работать, чтобы Россия была спокойна. Говорили, что Украина, может быть, должна отдать территории», — заявил Бейкер в эфире телеканала «Украина 24».

Канадский политик добавил, что его это беспокоит, пишет газета «Взгляд».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нарастающей усталость в мире из-за событий в стране Киев склоняют к невыгодным для него условиям мира с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

