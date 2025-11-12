Канада ввела санкции против замглавы Россотрудничества Игоря Чайки

Замруководителя Россотрудничества Игорь Чайка попал в канадский санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

Отмечается, что всего в антироссийский «чёрный» список дополнительно включили 13 физических лиц. Кроме Чайки, это представители подразделений ГРУ, структур компании «Газпром», а также «Капитал Банка Центральной Азии» (Киргизия).

В канадском министерстве добавили, что также санкции были введены против 11 компаний, которые связаны с кибер-инфраструктурой и газовой отраслью России, а также в отношении 100 судов, якобы относящихся к так называемому «теневому флоту» РФ.

Ранее в Еврокомиссии напомнили, что для вступления в Евросоюз Сербии следует присоединиться к европейским антироссийским санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
