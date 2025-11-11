Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии

В список лиц, которым теперь закрыт въезд в Россию, вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты «Никкэй», а также профессора университета Хитоцубаси.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что меры носят бессрочный характер и направлены против деструктивной линии японских властей, продолжающих курс на антироссийскую политику, передает «Радиоточка НСН».