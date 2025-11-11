Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии
МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд в страну для 30 граждан Японии. Решение стало ответной мерой на продолжающиеся санкции Токио.
В сообщении МИД говорится, что ограничение вводится «в рамках ответных мер на недружественные шаги японской стороны». Москва подчеркнула, что подобные действия официального Токио подрывают отношения между двумя странами, отмечает RT.
В список лиц, которым теперь закрыт въезд в Россию, вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты «Никкэй», а также профессора университета Хитоцубаси.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что меры носят бессрочный характер и направлены против деструктивной линии японских властей, продолжающих курс на антироссийскую политику, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Британия перестала делиться с США разведданными о судах в Карибском море
- Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии
- Заплывшее лицо: Какие картинки напугают «начинающих» алкоголиков
- Верховный суд Италии рассмотрит апелляцию украинца по делу о «Северных потоках»
- Обязательная отработка отпугнёт абитуриентов от медвузов
- В Болгарии рассчитывают на полугодовую отсрочку санкций против «Лукойла»
- Временное «охлаждение» сим-карт не повлияет на связь в приграничных зонах
- Знакомый подтвердил сведения о травле убитого экс-мэра Самары и его супруги
- Трамп заявил, что США нужен собственный День Победы
- Пятеро школьников госпитализированы после инцидента в школе на западе Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru