Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о вводе новых санкций в отношении окружения президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба британского ведомства.

Путин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями

В «чёрный список» попали председатель совета директоров Национальной медиагруппы Алина Кабаева и её бабушка Анна Зацеплина, бывшая супруга российского лидера Людмила Очеретная и его двоюродный брат, директор Международного морского порта «Печенга» Игорь Путин.

Также санкции ввели «против друзей президента РФ» Александра Плехова (Vital Development Corporation), Михаила Клишина (исполнительный директор Банка Россия, член Совета директоров СОГАЗ), Владимира Колбина, Юрия Шамалова, Виктора Хмарина.

Введённые ограничения предполагают замораживание любых активов, запрет на въезд или пребывание в Великобритании, транспортные санкции.

Ранее МИД Великобритании объявили о введении санкций против RT и Sputnik, а также ВГТРК, сообщает RT.

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Фото: er.ru
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