Глава Минторга США: санкционное давление на Россию постоянно усиливается
Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что антироссийские санкции постоянно усиливают воздействие на способности Москвы проводить спецоперацию на Украине. Обэтом она сообщила на пресс-конференции по итогам американо-японских переговоров в Вашингтоне, передает ТАСС.
По мнению Раймондо, по мере усиления санкционного давления российские запасы, подготовленные к спецоперации, продолжают сокращаться.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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