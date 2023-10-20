Kan: Аббас отказался от переговоров с Байденом

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонных переговоров с лидером США Джо Байденом во время визита американского политика в Израиль. Об этом сообщает радио Kan со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Госсекретарь США встретился с главой Палестины Аббасом

По данным израильской радиостанции, представители администрации Штатов пытались организовать телефонную беседу лидеров двух стран 18 октября. Однако Аббас якобы отклонил эту просьбу.

Отмечается, что стороны при этом продолжают поддерживать контакт.

Джо Байден посетил Израиль 18 октября. По словам политика, во время визита он обсудил альтернативы наземной операции в секторе Газа, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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