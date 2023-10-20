Kan: Аббас отказался от переговоров с Байденом

Столичным автомобилистам порекомендовали поменять резину 40 процентов медицинской инфраструктуры обновили в Москве за пять лет Завершилась реконструкция территории Дубовой рощи вблизи Губернского театра Депутат Москвичев, пересевший на «Москвич 6» считает, что он не хуже Toyota Camry Москвичи в возрасте 50+ в этом сезоне будут посещать 24 столичных вуза