Пашинян: Армения не намерена разрывать отношения с Россией

На пресс-конференции с эстонским премьером Кристеном Михалом он высказался также об отношениях с Россией, отметив, что они «основаны и будут основаны на взаимных интересах».

«У нас нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией», - подчеркнул Пашинян.

Ранее Армения решила воздержаться от подписания документа, предусматривающего финансирование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».