Пашинян: Армения не намерена разрывать отношения с Россией
Армения желает иметь хорошие отношения со всеми международными партнёрами. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.
На пресс-конференции с эстонским премьером Кристеном Михалом он высказался также об отношениях с Россией, отметив, что они «основаны и будут основаны на взаимных интересах».
«У нас нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией», - подчеркнул Пашинян.
Ранее Армения решила воздержаться от подписания документа, предусматривающего финансирование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru