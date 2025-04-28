Пашинян: Армения не намерена разрывать отношения с Россией

Армения желает иметь хорошие отношения со всеми международными партнёрами. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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На пресс-конференции с эстонским премьером Кристеном Михалом он высказался также об отношениях с Россией, отметив, что они «основаны и будут основаны на взаимных интересах».

«У нас нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией», - подчеркнул Пашинян.

Ранее Армения решила воздержаться от подписания документа, предусматривающего финансирование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
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