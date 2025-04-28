СМИ: ФНС потребовала взыскать долг с мертвого отца Киркорова

Уточняется, что обязательства покойного перед государством составили 31 тысячу рублей. Иск был подан через две недели после его смерти — 31 марта 2025 года, поэтому заявление отказались принимать в суде.

В тоже время, сын артиста, певец Филипп Киркоров, не сможет получить долю в квартире отца в районе метро Курская, пока не погасит его долги. Именно в этом жилье музыкант жил с своей первой женой, Аллой Пугачевой.

Ранее ФНС заблокировала счета актёра сериала «Трудных подростков» Владимира Гарцунова, у которого накопились долги по налогам. Их сумма превысила 167 тысяч рублей, напоминает НСН.