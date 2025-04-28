В Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала не сравнивать зарплаты доставщиков и молодых учителей.

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По ее словам, курьеру могут работать по 12 часов, за их графиком никто не следит.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что молодые учителя в России получают крайне низкую зарплату, которая не позволяет содержать семью.

Бессараб в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что проблема с зарплатой учителей в России действительно существует и требует решения.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учителя в школах должны проводить не более 5-6 уроков в день, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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