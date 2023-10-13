Госсекретарь США встретился с главой Палестины Аббасом

Отмечается, что в ходе встречи Аббас призвал американскую сторону открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа, а также заявил о полном непринятии попыток Израиля переместить население анклава.

По данным агентства, Махмуд Аббас призвал остановить «терроризм против палестинского народа», а также прекратить атаки на мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Ранее, 13 октября, тысячи человек вышли на шествие в поддержку Палестины в иорданской столице Аммане. Участники акции собрались около мечети в центре Аммана, толпа скандирует лозунги в поддержку Палестины, передает «Радиоточка НСН».

