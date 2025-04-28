Исследование: Жилье в Москве оказалось дороже Парижа и Лондона
Элитная недвижимость в российской столице подорожала на 38% за год и обошла Париж и Лондон. Об этом сообщает агентство элитной недвижимости «Intermark Городская Недвижимость» в своем Telegram-канале.
По данным исследования, средняя цена за 1 кв.м. в премиум-новостройках в марте 2025 года составила 2 млн рублей. Это больше $20 тысяч, что выше, чем стоимость квадратного метра в Париже ($18600), Лондоне и Шанхае (по $19700).
Эти показатели позволили Москве войти в топ-5 самых дорогих городов мира. Уточняется, что элитное жилье дороже только в Женеве, Нью-Йорке, Гонконге и Монако. В прошлом году столица заняла только 18-е место в этой категории.
Ранее вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев рассказал в беседе с НСН, что строители многоэтажек элитного класса зачастую сталкиваются с рядом проблем.
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