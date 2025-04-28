Умер заслуженный артист России Алексей Крыченков

Заслуженный артист России, актер театра Российской армии Алексей Крыченков скончался на 84 году жизни, сообщили в театре.

В сообщении говорится о том, что Крыченков 62 года служил в театре Российской армии.

За свою жизнь артист исполнил множество ролей как в театре, так и в фильмах и сериалах. Крыченков, в частности, снимался в фильме «Девчата».

Актер был награжден за заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве». Кроме того, в 2000 году Крыченкова приняли в члены Союза кинематографистов России.

