Умер заслуженный артист России Алексей Крыченков
Заслуженный артист России, актер театра Российской армии Алексей Крыченков скончался на 84 году жизни, сообщили в театре.
В сообщении говорится о том, что Крыченков 62 года служил в театре Российской армии.
За свою жизнь артист исполнил множество ролей как в театре, так и в фильмах и сериалах. Крыченков, в частности, снимался в фильме «Девчата».
Актер был награжден за заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве». Кроме того, в 2000 году Крыченкова приняли в члены Союза кинематографистов России.
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