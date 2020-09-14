Камо грядеши? Навальный встал с больничной койки

Выводы лаборатории бундесвера, на которые опирались в своем заявлении об отравлении российского пациента власти Германии, подтверждены независимыми лабораториями во Франции и Швеции, - заявил в понедельник представитель правительства ФРГ. По его словам, все они сходятся на том, что Навального отравили одним из группы боевых фосфорорганических веществ «Новичок». Точно такие же выводы французских экспертов подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Как пишет Le Figaro, Макрон выступил за то, чтобы российская сторона незамедлительно дала все разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным.

Во вторник, 15 сентября, в Берлин должен был прибыть министр иностранных дел России. Эта поездка была согласована задолго до инцидента с Алексеем Навальным: Сергей Лавров намеревался принять участие в мероприятиях «перекрестного» года научно-образовательных партнёрств. Но не примет: «германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике [Хайко] Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита», - разъясняет МИД России.