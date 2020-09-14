Камо грядеши? Навальный встал с больничной койки
Немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный уже может передвигаться. Сергей Лавров объявил об отмене визита в Берлин
Значительное улучшение состояния здоровья Алексея Навального констатировали врачи берлинской клиники Charite.
Он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. «Он уже может ненадолго вставать с больничной койки и все лучше двигается», - сказано в сообщении клиники, где с 22 августа остается Алексей Навальный, по утверждению немецкой стороны, отравленный нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Его в состоянии комы экстренно госпитализировали в Омске и два дня спустя спецрейсом перевезли в Берлин.
Выводы лаборатории бундесвера, на которые опирались в своем заявлении об отравлении российского пациента власти Германии, подтверждены независимыми лабораториями во Франции и Швеции, - заявил в понедельник представитель правительства ФРГ. По его словам, все они сходятся на том, что Навального отравили одним из группы боевых фосфорорганических веществ «Новичок». Точно такие же выводы французских экспертов подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Как пишет Le Figaro, Макрон выступил за то, чтобы российская сторона незамедлительно дала все разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным.
Во вторник, 15 сентября, в Берлин должен был прибыть министр иностранных дел России. Эта поездка была согласована задолго до инцидента с Алексеем Навальным: Сергей Лавров намеревался принять участие в мероприятиях «перекрестного» года научно-образовательных партнёрств. Но не примет: «германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике [Хайко] Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита», - разъясняет МИД России.
Но если посмотреть информационный фон последних нескольких недель, то станут понятны истинные резоны, которыми дипломаты руководствовались при отмене визита. Навальный и «Новичок», Навальный и «Северный поток-2», Россия и Лукашенко. Какое там «научно-образовательное партнерство», если даже обмен следственными материалами по делу Навального оказался невозможен? А вот санкции в связи с его предполагаемым отравлением – вполне. Это признал и сам глава российского МИДа:
«Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», - сказал Сергей Лавров в ответ на соответствующий вопрос.
В Германии все громче звучат призывы остановить достройку газопровода «Северный поток-2», несмотря на то, что такое решение не только нанесет урон российско-германским отношениям, но сулит немалые убытки даже самому Берлину. И, тем не менее, вопрос, куда заведет дело Навального, ответы предполагает день ото дня все более пессимистические.
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