Reuters: Навальный находился в ступоре перед госпитализацией в Омске

«Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснить», - цитирует агентство одного из источников.

Отмечается, что еще три источника, осведомленные о первоначальном лечении Навального, сообщили, что тест на глюкозу, показал, что его уровень сахара в крови был 3-5 ммоль (миллимоль) на литр, что находится в пределах нормы. «Сахарного диабета там не было, все сразу проверили и исключили. Показатель в норме, с углеводным обменом проблем не было», - цитирует агентство одного из источников.

Германия, куда Навального доставили для дальнейшего лечения после двух дней в Омске, сообщила, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Берлин потребовал от Москвы, пригрозив санкциям. Кремль заявил, что обвинения «беспочвенны», поскольку нет доказательств отравления.

