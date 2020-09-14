Reuters: Навальный находился в ступоре перед госпитализацией в Омске
Фельдшеры скорой помощи, которые госпитализировали Алексея Навального в Омске, наблюдали клиническую картину отравления, с симптомами, включая ступор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
«Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснить», - цитирует агентство одного из источников.
Отмечается, что еще три источника, осведомленные о первоначальном лечении Навального, сообщили, что тест на глюкозу, показал, что его уровень сахара в крови был 3-5 ммоль (миллимоль) на литр, что находится в пределах нормы. «Сахарного диабета там не было, все сразу проверили и исключили. Показатель в норме, с углеводным обменом проблем не было», - цитирует агентство одного из источников.
Германия, куда Навального доставили для дальнейшего лечения после двух дней в Омске, сообщила, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Берлин потребовал от Москвы, пригрозив санкциям. Кремль заявил, что обвинения «беспочвенны», поскольку нет доказательств отравления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 449 / сут.
Умерли
18 578+94 / сут.
Выздоровели
876 тыс.+2 690 / сут.
- Российская актриса обвинила режиссера в приставаниях на кастинге
- Путин и Лукашенко завершили переговоры в Сочи
- Официант в Анталье попался на домогательствах к школьнице из РФ
- Маткапитал проиндексируют на уровень инфляции
- Генпрокуратура РФ направила новый запрос в Германию по Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru