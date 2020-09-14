Навальный встаёт и полностью отключён от аппарата ИВЛ
Алексей Навальный полностью отключён от аппарата искусственной вентиляции легких, россиянин уже имеет возможность иногда вставать с больничной койки. Информацию об этом обнародовала клиники Charite в Берлине, где он проходит лечение.
В лечебном учреждении констатировали дальнейшее улучшение в состоянии здоровья пациента. Он, в частности, становится все более подвижным. Публичное обнародование этих сведений стало возможных после согласования с самим Навальным и его супругой, отмечает RT.
Ранее сегодня правительство Германии заявило, что исследование проб Навального в трёх лабораториях, в том числе во Франции и Швеции, подтвердили наличие в его анализах отравляющего вещества из группы «Новичок».
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