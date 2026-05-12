Каллас заявила о готовности ЕС к мониторингу ситуации на Украине со спутников

Европейский союз готов организовать наблюдение за соблюдением режима прекращения огня на украинской территории с использованием спутников. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам безопасности.

По словам Каллас, в рамках подготовки гарантий безопасности для Украины на случай перемирия Брюссель намерен расширить возможности Спутникового центра ЕС. Это позволит проводить контроль за выполнением договоренностей о прекращении боевых действий.