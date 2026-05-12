Каллас заявила о готовности ЕС к мониторингу ситуации на Украине со спутников

Европейский союз готов организовать наблюдение за соблюдением режима прекращения огня на украинской территории с использованием спутников. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам безопасности.

По словам Каллас, в рамках подготовки гарантий безопасности для Украины на случай перемирия Брюссель намерен расширить возможности Спутникового центра ЕС. Это позволит проводить контроль за выполнением договоренностей о прекращении боевых действий.

В России ответили на инициативу Евросоюза начать переговоры по Украине

Кая Каллас информировала, что в конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза проведут обсуждение вопросов, связанных с возможными переговорными процессами с российской стороной.

Между тем МИД РФ заявили, что у Кремля нет условий для диалога с ЕС по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры