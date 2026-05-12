Каллас заявила о готовности ЕС к мониторингу ситуации на Украине со спутников
Европейский союз готов организовать наблюдение за соблюдением режима прекращения огня на украинской территории с использованием спутников. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам безопасности.
По словам Каллас, в рамках подготовки гарантий безопасности для Украины на случай перемирия Брюссель намерен расширить возможности Спутникового центра ЕС. Это позволит проводить контроль за выполнением договоренностей о прекращении боевых действий.
Кая Каллас информировала, что в конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза проведут обсуждение вопросов, связанных с возможными переговорными процессами с российской стороной.
Между тем МИД РФ заявили, что у Кремля нет условий для диалога с ЕС по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Австрия подняла в небо истребители из-за самолетов ВВС США
- Каллас заявила о готовности ЕС к мониторингу ситуации на Украине со спутников
- Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний
- В Брянской области два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль
- Суд арестовал имущество блогера-застройщика Домогацкого на 306 млн рублей
- Адвокаты обжаловали изъятие активов инвестора Галицкого на 8 млрд рублей
- Роспотребнадзор усилил пограничный контроль на границе из-за хантавируса
- Путин обсудил с Решетниковым регулирование скидок на маркетплейсах
- Эксперт раскрыл суть меморандума США и Украины по военным технологиям
- Трамп допустил возможность визита в Россию и заключения сделки по Украине