В России ответили на инициативу Евросоюза начать переговоры по Украине

Переговоры между Россией и Европой будут зависеть от позиции, которую займет европейская сторона. Об этом «Ленте.ру» заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

Эксперт отметил, что в Брюсселе звучат отдельные заявления о необходимости диалога, включая слова председателя Евросовета Антониу Кошты. Однако, по его оценке, Европейский союз в настоящее время усиленно готовится к полномасштабному конфликту, проводя ускоренную милитаризацию.

Песков: Россия не будет сама инициировать контакты с Евросоюзом

Камин подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, сформулируют ли официальные лица Евросоюза конкретную переговорную позицию. В настоящее время, согласно оценке эксперта, ЕС ориентируется на возможность ведения боевых действий к 2030 году.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по конфликту на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
