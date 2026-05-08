В России ответили на инициативу Евросоюза начать переговоры по Украине

Переговоры между Россией и Европой будут зависеть от позиции, которую займет европейская сторона. Об этом «Ленте.ру» заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

Эксперт отметил, что в Брюсселе звучат отдельные заявления о необходимости диалога, включая слова председателя Евросовета Антониу Кошты. Однако, по его оценке, Европейский союз в настоящее время усиленно готовится к полномасштабному конфликту, проводя ускоренную милитаризацию.