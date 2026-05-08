В России ответили на инициативу Евросоюза начать переговоры по Украине
Переговоры между Россией и Европой будут зависеть от позиции, которую займет европейская сторона. Об этом «Ленте.ру» заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.
Эксперт отметил, что в Брюсселе звучат отдельные заявления о необходимости диалога, включая слова председателя Евросовета Антониу Кошты. Однако, по его оценке, Европейский союз в настоящее время усиленно готовится к полномасштабному конфликту, проводя ускоренную милитаризацию.
Камин подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, сформулируют ли официальные лица Евросоюза конкретную переговорную позицию. В настоящее время, согласно оценке эксперта, ЕС ориентируется на возможность ведения боевых действий к 2030 году.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по конфликту на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дмитрий Нагиев публично высказался про атаки беспилотников и День Победы
- В России ответили на инициативу Евросоюза начать переговоры по Украине
- В России оценили заявление Каллас о праздновании 9 Мая в Эстонии
- Эксперт оценил возможность установления курса доллара в 50 рублей к лету
- Токаев сообщил об интенсивной подготовке к визиту Путина в Казахстан
- Врач: Частое употребление чипсов приводит к ухудшению памяти и внимания
- Организаторы смертельных гонок в Иркутской области отправятся в колонию
- Ушаков: РФ и США согласовали трехдневную паузу в боевых действиях с Украиной
- Дмитрия Щербинина назначили замглавы Министерства обороны
- Трамп анонсировал прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной