Каллас: Конфликт на Украине продлится еще пару лет

По мнению дипломата, такой сценарий развития ситуации «реалистический».

«К сожалению, усилия ради мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», - указала Каллас.

В то же время она озвучила пессимистичный прогноз, при котором Украина будет вынуждена уступить свои территории.

Ранее посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что украинский конфликт может продолжаться до 2034 года, пишет 360.ru.

