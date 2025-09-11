Каллас: Конфликт на Украине продлится еще пару лет

Конфликт на Украине может продлиться в течение еще пары лет, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом она заявила в беседе с представителями СМИ, передает агентство EFE.

По мнению дипломата, такой сценарий развития ситуации «реалистический».

«К сожалению, усилия ради мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», - указала Каллас.

В то же время она озвучила пессимистичный прогноз, при котором Украина будет вынуждена уступить свои территории.

Ранее посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что украинский конфликт может продолжаться до 2034 года, пишет 360.ru.

