Юрист рассказал, что Жидков может потребовать от Федорищева компенсацию
Бывший глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков имеет право потребовать от губернатора региона Вячеслава Федорищева компенсацию за нецензурную брань в свой адрес. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.
По его словам, если Жидков решит, что Федорищев публично унизил его честь и достоинство, то он может обратиться в суд или прокуратуру.
«Однако подобные споры редко заканчиваются серьезными санкциями», — указал Русяев.
Юритс также добавил, что устные заявления об увольнении не обладают юридической силой.
Ранее Федорищев извинился и признал, что слишком эмоционально вёл себя при увольнении Жидкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уральские рок-звезды помогут молодым группам
- Депутат Делягин: Сокращение выходных не повысит производительность труда
- В Курской области дрон ВСУ ранил полицейского
- Юрист рассказал, что Жидков может потребовать от Федорищева компенсацию
- Справимся сами: В России призвали ограничить приток индийских лекарств
- Лисовец заявил, что меховые шапки из 90-х не подходят для жизни
- Фон дер Ляйен: Сербия не вступит в Евросоюз без введения санкций против России
- Сябитова назвала максимально допустимую разницу в возрасте партнеров
- Кинотеатры не испугались входа корпораций на билетный рынок
- Про ракеты забыли? В авиации ужаснулись идее «распрямить» южный полетный коридор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru