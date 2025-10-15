Юрист рассказал, что Жидков может потребовать от Федорищева компенсацию

По его словам, если Жидков решит, что Федорищев публично унизил его честь и достоинство, то он может обратиться в суд или прокуратуру.

«Однако подобные споры редко заканчиваются серьезными санкциями», — указал Русяев.

Юритс также добавил, что устные заявления об увольнении не обладают юридической силой.

Ранее Федорищев извинился и признал, что слишком эмоционально вёл себя при увольнении Жидкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

