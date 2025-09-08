Женщина-ястреб и турбулентность: Что будет с Японией после отставки премьера
По имиджу Исибы ударили Трамп и бесконечные поражения на выборах, сказал в эфире НСН Валерий Кистанов, а Александр Панов объяснил, что отношения Москвы и Токио не изменятся, пока будет продолжаться СВО.
Отставка премьера Японии Сигэру Исибы связана с кризисом правящей партии, экономическими проблемами и давлением на Токио президента США Дональда Трампа, объяснил в интервью НСН руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ранее принял решение подать в отставку. СМИ называют в качестве его возможных преемников либерала Такаюки Кобаяси, консерватора Синдзиро Коидзуми и националистку Санаэ Такаичи. Кистанов сократил количество возмодных преемников Исибы до двух.
«Кто там придет, пока трудно сказать, Либо молодой перспективный политик Синдзиро Коидзуми, занимающий сейчас пост министра сельского хозяйства, либо Санаэ Такаичи. Это женщина-ястреб во внутриполитических делах и во внешней политике. Одно время она даже была сильным конкурентом Исибы на выборах партийного лидера. Но кто бы ни пришел к власти, все равно там придется решать серьезные проблемы, с которыми сам Исиба так и не справился. Это экономическая стратегия, отмывание имиджа партии, укрепление ее позиций в парламенте и так далее. Пока Япония находится в турбулентном внутриполитическом состоянии», - пояснил эксперт.
Он также указал, почему пришлось уйти Исибе.
«Внутри правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) были очень сильные требования отправить его в отставку. По мнению многих руководителей партии, он завел ее в тупик и привел к поражению на внутриполитической арене. Под руководством Исибы партия проиграла все выборы, которые только можно было. Премьер-министр достиг крайне низкого уровня поддержки избирателей. Кроме того, в Японии большое недовольство в связи с инфляцией, которая бьет по кошелькам простых жителей, а ЛДП не предложила никакой экономической стратегии», - отметил Кистанов.
По его мнению, премьеру Японии «не повезло» и с Дональдом Трампом.
«Исибе не повезло, что одновременно с его правлением к власти в США пришел Трамп, который очень сильно давит на Японию по поводу военных расходов, требует увеличить их, а у Японии нет денег на это. По имиджу Исибы ударил тот факт, что Трамп буквально выкручивал руки японцам, требуя, чтобы они платили повышенные тарифы. В итоге шли долгие переговоры и было достигнуто соглашение о том, что Япония в обмен на снижение налогов на импорт инвестируют в американскую экономику $550 млрд. Это считается приемлемым исходом переговоров с Трампом - особенно то, что он снизил импортные пошлины на японские автомобили с 27,5% до 15%, а это главная проблема для Японии. Сейчас соглашение достигнуто, и можно уходить», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что при новом премьере отношения Токио с Москвой не изменятся, пока продолжается СВО и «не определился» Дональд Трамп.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минэнерго США призвал Европу отказаться от российских газа и нефти
- Си Цзиньпин: Торговые войны подрывают мировую экономику
- Закусывать не надо: Диетолог назвала «полезную дозу» вина
- Объявлен последний участник конкурса «Интервидение»
- Депутата Госдумы не смутил триллион рублей налогового недобора
- Экономист Щербаченко допустил плавное снижение ключевой ставки
- Турецкой оппозиции посоветовали следить за собой, а не за Эрдоганом
- Кинокритик назвала самые сильные фильмы Венецианского фестиваля
- Женщина-ястреб и турбулентность: Что будет с Японией после отставки премьера
- В Госдуме рассказали, когда и как завершится СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru