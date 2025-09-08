По его мнению, премьеру Японии «не повезло» и с Дональдом Трампом.

«Исибе не повезло, что одновременно с его правлением к власти в США пришел Трамп, который очень сильно давит на Японию по поводу военных расходов, требует увеличить их, а у Японии нет денег на это. По имиджу Исибы ударил тот факт, что Трамп буквально выкручивал руки японцам, требуя, чтобы они платили повышенные тарифы. В итоге шли долгие переговоры и было достигнуто соглашение о том, что Япония в обмен на снижение налогов на импорт инвестируют в американскую экономику $550 млрд. Это считается приемлемым исходом переговоров с Трампом - особенно то, что он снизил импортные пошлины на японские автомобили с 27,5% до 15%, а это главная проблема для Японии. Сейчас соглашение достигнуто, и можно уходить», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что при новом премьере отношения Токио с Москвой не изменятся, пока продолжается СВО и «не определился» Дональд Трамп.

