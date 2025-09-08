Женщина-ястреб и турбулентность: Что будет с Японией после отставки премьера

По имиджу Исибы ударили Трамп и бесконечные поражения на выборах, сказал в эфире НСН Валерий Кистанов, а Александр Панов объяснил, что отношения Москвы и Токио не изменятся, пока будет продолжаться СВО.

Отставка премьера Японии Сигэру Исибы связана с кризисом правящей партии, экономическими проблемами и давлением на Токио президента США Дональда Трампа, объяснил в интервью НСН руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ранее принял решение подать в отставку. СМИ называют в качестве его возможных преемников либерала Такаюки Кобаяси, консерватора Синдзиро Коидзуми и националистку Санаэ Такаичи. Кистанов сократил количество возмодных преемников Исибы до двух.

Премьер-министр Японии решил покинуть свой пост
«Кто там придет, пока трудно сказать, Либо молодой перспективный политик Синдзиро Коидзуми, занимающий сейчас пост министра сельского хозяйства, либо Санаэ Такаичи. Это женщина-ястреб во внутриполитических делах и во внешней политике. Одно время она даже была сильным конкурентом Исибы на выборах партийного лидера. Но кто бы ни пришел к власти, все равно там придется решать серьезные проблемы, с которыми сам Исиба так и не справился. Это экономическая стратегия, отмывание имиджа партии, укрепление ее позиций в парламенте и так далее. Пока Япония находится в турбулентном внутриполитическом состоянии», - пояснил эксперт.

Он также указал, почему пришлось уйти Исибе.

«Внутри правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) были очень сильные требования отправить его в отставку. По мнению многих руководителей партии, он завел ее в тупик и привел к поражению на внутриполитической арене. Под руководством Исибы партия проиграла все выборы, которые только можно было. Премьер-министр достиг крайне низкого уровня поддержки избирателей. Кроме того, в Японии большое недовольство в связи с инфляцией, которая бьет по кошелькам простых жителей, а ЛДП не предложила никакой экономической стратегии», - отметил Кистанов.
Япония не собирается направлять военных на Украину после перемирия

По его мнению, премьеру Японии «не повезло» и с Дональдом Трампом.

«Исибе не повезло, что одновременно с его правлением к власти в США пришел Трамп, который очень сильно давит на Японию по поводу военных расходов, требует увеличить их, а у Японии нет денег на это. По имиджу Исибы ударил тот факт, что Трамп буквально выкручивал руки японцам, требуя, чтобы они платили повышенные тарифы. В итоге шли долгие переговоры и было достигнуто соглашение о том, что Япония в обмен на снижение налогов на импорт инвестируют в американскую экономику $550 млрд. Это считается приемлемым исходом переговоров с Трампом - особенно то, что он снизил импортные пошлины на японские автомобили с 27,5% до 15%, а это главная проблема для Японии. Сейчас соглашение достигнуто, и можно уходить», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что при новом премьере отношения Токио с Москвой не изменятся, пока продолжается СВО и «не определился» Дональд Трамп.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОтставкаПремьераЯпония

